"ترامب" واصفًا اتصال بوتين- بايدن اليوم: "مباراة غير متكافئة" كان يجب وقفها

قال: سياستي تجاه روسيا والصين كانت أكثر شدة من الإدارة الأمريكية الحالية

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، المقرر اليوم الثلاثاء، "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.

وقال ترامب في بث قناة "Newsmax": "هذه ليست المباراة التي كان ينبغي السماح بها على الإطلاق. الأمر أشبه بلعب فريق نيو إنجلترا باتريوتس ضد فريق مدرسة".

وأفصح ترامب عن اعتقاده بأن سياسته تجاه موسكو والصين كانت أكثر شدة من سياسة إدارة بايدن؛ وذلك على الرغم من حواره الإيجابي مع بوتين والرئيس الصيني شين جين بينغ.

ومن المتوقع -وفق "روسيا اليوم"- أن يَجري الاتصال بين جو بايدن وفلاديمير بوتين في الساعة 18:00 تقريبًا (بتوقيت موسكو) من اليوم الثلاثاء عن طريق الفيديو. ولن يكون هناك بث حي لهذا اللقاء، لكن الصحفيين سيطلعون على أول لحظات للقاء الرئيسين، وسيتمحور اللقاء حول التوتر في شرق أوكرانيا واقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية ومبادرة الرئيس الروسي بشأن ضمانات الأمن.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيسين قد يتناولان خلال محادثاتهما الأوضاع في أفغانستان وإيران وليبيا.