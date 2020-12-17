وفاة عامل نظافة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل نفايات يقودها بنفسه

من جنسية بنجلاديشية ويعمل ببلدية المخواة وتحركت خلال نزوله منها

توفي عامل نظافة ببلدية المخواة دهساً تحت عجلات شاحنة نقل النفايات، وباشرت الجهات الأمنية الحادث.

وفِي التفاصيل، لقي عامل من جنسية بنجلاديشية مصرعه بعد أن تحركت عليه شاحنته التي يقودها أثناء ترجله منها، فيما باشرت الجهات الأمنية والمرورية والإسعافية الحادثة لاستكمال الإجراءات.