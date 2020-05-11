أكثر من 16 ألف جولة ميدانية للغذاء والدواء تنتهي بهذه الأرقام

بالمشاركة مع الجهات المعنية بكافة المناطق لضمان سلامة المنتجات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مواصلتها وبتشاركية مع الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة أعمال الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مبينة انها خلال الشهر الماضي نفذت أكثر من 16 ألف جولة ميدانية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة 381 مخالفة.
وأشارت إلى انها ضبطت 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:39 PM

بالمشاركة مع الجهات المعنية بكافة المناطق لضمان سلامة المنتجات

أكثر من 16 ألف جولة ميدانية للغذاء والدواء تنتهي بهذه الأرقام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مواصلتها وبتشاركية مع الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة أعمال الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مبينة انها خلال الشهر الماضي نفذت أكثر من 16 ألف جولة ميدانية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة 381 مخالفة.
وأشارت إلى انها ضبطت 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء

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