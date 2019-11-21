إعلان نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"

معرفة الإجراءات المطلوبة من خلال بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".

وأشارت الإدارة إلى أن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة من خلال بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

قوات أمن المنشآت

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21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 03:37 PM

معرفة الإجراءات المطلوبة من خلال بوابة "أبشر- التوظيف"

إعلان نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".

وأشارت الإدارة إلى أن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة من خلال بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.

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قوات أمن المنشآت

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