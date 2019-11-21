إعلان نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي"

معرفة الإجراءات المطلوبة من خلال بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لقوات أمن المنشآت على رتبة "جندي".



وأشارت الإدارة إلى أن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة من خلال بوابة "أبشر- التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.