وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيرته بالنرويج

ناقش أبرز التطورات الإقليمية والدولية عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين شارنينغ هويتفيلدت.



وثمن خلال الاتصال ما أبدته وزيرة الخارجية النرويجية من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.



كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.