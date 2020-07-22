المعدل يواصل الانخفاض.. الرياض: 136 إصابة جديدة بكورونا

17 حالة وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية في المنطقة إلى 707

واصلت الرياض تسجيل الانخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث شهدت 136 إصابة جديدة مؤكدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وحتى اليوم 258156 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، حيث شهدت وادي الدواسر تسجيل 31 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها عفيف التي سجلت 13 حالة، ثم حوطة بني تميم 6 حالات، بعدها 5 حالات في الدوادمي، ثم 4 حالات في حريملاء، فيما سجلت السليل 3 حالات، أما المجمعة والقويعية فقد سجلت حالتين، وأخيراً تم تسجيل حالة واحدة في الخرج والزلفي وضرما.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 44833 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 707 حالة وفاة.