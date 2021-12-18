مشهد يحبس الأنفاس.. هروب من جحيم النيران بطريقة مذهلة

رصدت الكاميرا مشهدًا يحبس الأنفاس لشقيقين مراهقين أثناء هروبهما من جحيم النيران التي حاصرتهما داخل شقة في مبنى سكني بمدينة نيويورك الأميركية.



ووقع الحادث الخميس الماضي، في حي "إيست فيليج" بمنطقة مانهاتن في مبنى مكون من 14 طابقًا.



وتظهر اللقطات المرعبة مراهقة وقد تعلقت في إحدى نوافذ منزلهما الذي يقع في الطابق الرابع، فيما كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الداخل.



وبعد قليل ظهر شقيقها الثاني، وانتظرت المراهقة حتى أخذت شقيقها إلى أنابيب المبنى؛ حيث كانت تمسك به، وبدأ الاثنان في الهبوط نحو الأرض، فيما كانت النيران تزداد استعارًا في المنزل، وقد خرجت ألسنتها من النافذة ورمت بشررها من أعلى على الشقيقين وهما يواصلان الهبوط.



وسارع الجيران إلى وضع ملاءة كبيرة على الأرض لتلقي الشقيقين عند سقوطهما.



ورغم أن رجال الإنقاذ وصلوا بعد 4 دقائق من بلاغ تلقوه بشأن الحادثة، إلا أن المراهقين واصلا عملية الهبوط المخيفة، ووصلا بأمان إلى الأرض، وجرى نقلهما إلى المستشفى وحالتهما مستقرة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".



وتبين فيما بعد أن المراهقة تبلغ من العمر 18 عامًا وشقيقها 13 عامًا، في حين أسفر الحادث عن إصابة والدة الشقيقين بجروح خطيرة ومقتل شخص آخر.



وذكرت شرطة نيويورك أن الحريق أدى أيضًا إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة، و4 آخرين بجروح لا تهدد حياتهم.



وتشتبه السلطات أن بطارية ليثيوم في دراجة إلكترونية عثر عليها في الشقة ربما تسببت في الحريق.