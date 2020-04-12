"السديس" يوجّه بتوزيع ماء زمزم على مصابي "كورونا"

تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتوزيع ماء زمزم على مصابي فيروس كورونا (كوفيد- 19).

يأتي توجيه الرئيس العام تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فيروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم.

وتضمن توجيه الرئيس العام بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم، الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

ودعا الرئيس العام، الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لكل ما فيه خير.