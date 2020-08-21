جامعة نجران تعلن نتائج القبول الاحتياطي لبرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

لمعرفة أسماء المقبولين الدخول عبر الرابط الإلكتروني

أعلنت جامعة نجران ممثلةً في عمادة الدراسات العليا أمس، نتائج القبول الاحتياطي في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، داعيةً الراغبين في معرفة أسماء المقبولين إلى الدخول عبر الرابط التالي:https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/typeHighApplicationOnlineIndex.faces.

ودعت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري جميع الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم للمسارعة في إنهاء إجراءات القبول النهائي في موعد أقصاه يوم الخميس القادم الثامن من الشهر الجاري، علماً أن القبول سيتم إلغاؤه في حال عدم استيفائها.

وأشارت إلى أنه نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع التعليمات الواردة بهذا الصدد سيكون استقبال طلبات إنهاء إجراءات القبول النهائي عبر البريد الإلكتروني التالي : dpgs-new@nu.edu.sa ، متضمنةً كتابة اسم ورقم الجوال واسم البرنامج ، وإرفاق وصل الإيداع البنكي على أن يكون باسم الطالب المسجل في البرنامج، إضافة شهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي، وكذلك الهوية الوطنية/ إقامة، داعيةً الراغبين في معرفة الرسوم المطلوبة الدخول على الرابط: https://dpgs.nu.edu.sa/67.

كما حددت الجامعة وسيلة تواصل عبر الهاتف في حال وجود استفسارات من قبل المقبولين وذلك عبر الأرقام التالية: 0175428773—0175428157.