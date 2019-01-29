سيول الطائف تحتجزعدة أشخاص داخل مركبتهم والجهات المعنية تنقذهم

٩١١: عدم الحيطة وأخذ الحذر أثناء جريانها تسبب في ذلك.. صحتهم جيدة

تسببت السيول المنقولة في وادي الغري بمحافظة المويه شرق الطائف اليوم الثلاثاء في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، إذ تمت مباشرة البلاغ من قبل الجهات المعنية وقامت بإخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة.

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، أنه لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان سيل منقول في الوادي تسبب في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، حيث تمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المختصة وقامت بإخراجهم وهم بصحة جيدة.