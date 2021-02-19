مصرع وإصابة 17 شخصًا إثر حادث مروري بطريق جدة مكة السريع

نتيجة السرعة الزائدة.. و"أبو زيد" يحذر من التهاون بأنظمة المرور

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون بإصابات، إثر تصادم حافلة مع مركبة، بعد كوبري الحرس باتجاه مكة المكرمة للقادم من جدة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات 997 تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وقال: خمس فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع؛ حيث تم نقل 15 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة، نقلت إلى أقرب منشأة صحية، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.