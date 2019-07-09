الحدود مستباحة.. طائرة تجسس بريطانية تستطلع شواطئ روسيا

واقعةٌ تكررت فوق البحر الأسود وقرب منطقة كالينينغراد وغيرها

حلقت طائرة تابعة للقوات الجوية البريطانية عند شواطئ روسيا في البحر الأسود.

وحسب معلومات مرصد الطيران "بلاين رادار"؛ فإن طائرة التجسس البريطانية من طراز "بومباردير غلوبال إكسبرس سينتينيل" شوهدت، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة نوفوروسيسك على بُعد 61.3 كيلومتر عن الشاطئ، ثم طارت بمحاذاة شواطئ روسيا باتجاه مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم؛ حيث حلّقت على بعد 100 كيلومتر تقريبًا عن الشاطئ قبل أن تبتعد عن الساحل الروسي.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، كَثُر ظهور طائرات التجسس الأجنبية، وعلى الأخص الأمريكية، عند حدود روسيا في الفترة الأخيرة؛ حيث شوهدت فوق البحر الأسود وقرب منطقة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق، وعلى مقربة من القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات روسية في سوريا.