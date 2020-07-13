منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .
فيروس كورونا الجديد
العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113
سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .