منطقة مكة: 486 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة

العاصمة المقدسة تصدرت بـ 285 تليها الطائف بـ 113

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، 486 حالة تعافٍ من ‫فيروس كورونا في خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة: العاصمة المقدسة شهدت 285 حالة تعافٍ والطائف 113 وجدة 60 وتراوحت الحالات في بقية المحافظات ما بين 10 حالة تعافٍ إلى حالة تعافٍ واحدة .