في أول أيام العيد.. "شرائع مكة" يطلق مسابقة ثقافية اجتماعية

4 أسئلة خلال 4 أيام بحساباتها بمنصات التواصل وجوائز قيمتها 3 آلاف ريال

أطلق مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة صباح اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك هذا العام 1441هـ ولمدة أربعة أيام المسابقة الثقافية الاجتماعية لأهالي الحي وكل المتابعين ضمن أنشطة وبرامج المركز.

والمسابقة عبارة عن أربعة أسئلة اليوم الأول عن معلومات في جمعية مراكز الأحياء، واليوم الثاني عن معلومات المركز، فيما يكون السؤال الثالث والرابع أسئلة اجتماعية ثقافية عامة، ويتم السحب يوميًا لفائز واحد، ويبلغ مجموع جوائز المسابقة 3000 ريال سعودي.

وتجري المسابقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي للمركز بالتعاون مع فرقة ساعة وساعة.

من جانب آخر أكد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمركز صالح الزهراني أن المسابقة تأتي ضمن الشراكات المجتمعية بين فرقة ساعة وساعة الترفيهية ومركز حي الشرائع، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مشاركة أهالي حي الشرائع وكل المتابعين يعد هدفًا رئيسًا من أهداف المسابقة، مؤملاً أن يسعى الجميع بالمشاركة والتفاعل.

وأشاد الزهراني بما يقدمه المركز من مبادرات مجتمعية لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة في المشاركة، مثمنًا ما تحظى به المسابقة من دعم من الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس المركز على متابعته.