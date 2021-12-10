خلال 24 ساعة.. تسجيل 30.873 إصابة جديدة بكورونا في روسيا و1.176 وفاة

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 30.873 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 9.956.679 حالة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 1.176 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات؛ جراء الإصابة بالفيروس إلى 287.180 حالة.