سيراً على الأقدام.. دوريات أفواج جازان تطيح بمخالفيْن حاولا تهريب 37 كيلو حشيش

بمحافظة الداير.. اثنان من مخالفي نظام أمن الحدود "إثيوبيي الجنسية"

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان- محافظة الداير، ألقت القبض على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود (إثيوبيي الجنسية).

وقال "الطويان": جاء ذلك في أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدّر، سيراً على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات إلى الجهة ذات الاختصاص.