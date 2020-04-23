مصر والعراق ولبنان تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

الإمارات والأردن وسوريا تتحرى رؤية الهلال اليوم

أعلنت مصر والعراق ولبنان أمس الأربعاء أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان؛ وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، استطلعت بعض الدول العربية والإسلامية أمس الأربعاء هلال شهر رمضان، فيما يتحرى بعضها الآخر الهلال اليوم الخميس.

وكانت كل من مصر والبحرين ولبنان قد أكدت تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب يوم الـ29 شعبان لسنة 1441 هجرية.

وعلى صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قالت دار الإفتاء المصرية إن "الرؤية الشرعية للهلال أظهرت أنه بعد غد الجمعة أول أيام شهر رمضان".

وأعلن شوقي علام، مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن "الجمعة الموافق 24 إبريل هو أول أيام شهر رمضان المعظم، وأن الخميس الموافق 23 إبريل هو آخر أيام شهر شعبان للعام الهجري الحالي 1441هـ".

بينما أعلنت كل من دولة الإمارات والأردن وسوريا تحري رؤية هلال الشهر (الخميس) بعد صلاة المغرب.

وقبيل بداية شهر رمضان يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب؛ فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكثر فيه التواصل والتقارب بسبب العبادات، فالشهر الفضيل هو شهر التزاور الأسري، والتجمع، والتدبر في أمور الدين، والعمل الخيري، والصلاة.. إلا أن 1.8 مليار مسلم يُقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.

وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولدت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.