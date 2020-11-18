الندوة العالمية تشيد بالعمل الإنساني في عهد الملك سلمان وبصماته القوية

رفعت التهنئة للقائد في الذكرى السادسة للبيعة وتولي مقاليد الحكم

هنأت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- والشعب السعودي الكريم، بذكرى البيعة المباركة.



وقالت: إنها ذكرى يتجدد معها مزيد من الطموحات والآمال والإنجازات التي وضعت المملكة على طريق الريادة والعمل الجاد من أجل رفعة هذا الوطن العزيز عبر رؤية تحمل في طياتها مستقبلًا واعدًا وغدًا مشرقًا لبلادنا الغالية، بعون الله.



وأضافت الندوة العالمية أن العمل الخيري والإنساني في عهد الملك سلمان، كانت له بصماته القوية؛ فقد وقف سندًا للمحتاجين في أصقاع العالم ليجعل من المملكة رائدة من رواد العمل الخيري ويعزز اسمها مملكة للخير والعطاء.