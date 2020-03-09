بعد قرار المملكة .. "مصر للطيران" تعلّق الرحلات إلى السعودية

"الطيران المدني" كانت قد أوقفت الرحلات من وإلى دول عدة

قرّرت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها إلى جميع المدن السعودية التي تطير إليها، وهي: الدمام والقصيم وأبها وجدة والرياض والمدينة المنوّرة، وذلك اعتباراً من اليوم ٩ مارس ٢٠٢٠ حتى إشعار آخر.

ووفق "بوابة الأهرام"، فقد جاء ذلك التطور عقب القرار الصادر، مساء أمس، من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بوقف الرحلات من وإلى دول عدة؛ من بينها مصر، اعتباراً من اليوم الإثنين.

ودعت "مصر للطيران" عملاءها الكرام، إلى ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لـ"مصر للطيران" أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com، أو الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية من خط أرضي على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل.

واعتذرت الشركة عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها؛ موضحة أنها ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة كافة من أجل راحة عملائها؛ علماً بأن الشركة كانت قد قرّرت في وقت سابق، إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية، طبقاً للشروط والأحكام، من أيّ رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير للوجهة نفسها أو لوجهة أخرى؛ نظراً للظروف الراهنة.