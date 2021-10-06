أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "بداح الفغم"

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم - رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.

وقدَّم العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.