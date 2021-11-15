"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 55خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (549260) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 55 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538329) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 3حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8816) حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.