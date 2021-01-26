"المشاوي" مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بعسير

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة سعد بن محمد المشوح، قرارًا بتكليف المهندس محمد بن مفرح بن محمد المشاوي، مديرًا لوحدة البيئة والمياه والزراعة بمركز الماوين في منطقة عسير.

ويعتبر "المشاوي" من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة التي تدرجت في عدد من المواقع بالوزارة.

"سبق" تهنئ "المشاوي" وتتمنى له حياة عملية موفقة.