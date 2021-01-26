فرنسا تطالب إيران بالتوقف عن الاستفزاز والالتزام بالاتفاق النووي

مسؤول دعاها لاحترام البنود إذا كانت جادة في المفاوضات

طالبت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالكف عن الاستفزاز والعودة لبنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا كانت تتوقع عودة واشنطن مرة أخرى إلى الاتفاق.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الرئاسة الفرنسية، قوله: "إذا كانوا جادين بشأن المفاوضات وإذا كانوا يرغبون في إعادة مشاركة جميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)؛ فعليهم أولًا الكف عن المزيد من الاستفزازات، وثانيًا احترام ما لم يعودوا يحترمونه والمقصود بذلك التزاماتهم".

وسبقت تصريحات المسؤول الفرنسي تهديد إيران بعرقلة عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على منشآتها النووية.