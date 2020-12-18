روسيا.. 28552 إصابة جديدة بكورونا و611 وفاة و26093 حالة تعافٍ

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2791220 إصابة.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأنه سجّل 611 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 49762 حالة، مشيراً إلى تعافي 26093 شخصاً، ليبلغ إجمالي المتعافين 2228633 شخصاً.روسيا فيروس كورونا الجديد
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2791220 إصابة.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، بأنه سجّل 611 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 49762 حالة، مشيراً إلى تعافي 26093 شخصاً، ليبلغ إجمالي المتعافين 2228633 شخصاً.