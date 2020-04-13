فيصل ‫التخصصي وبنك الدم المركزي يطلقان حملة "تبرعك من بيتك"

الفرق الطبية جاهزة للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك

أعلن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل ‫التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن إطلاق حملة: تبرع بدمك وأنت في بيتك وذلك بالتواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال الأرقام:

0558811043

0559396527

كما أعلن بنك الدم المركزي بالمختبر الإقليمي بمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة “تبرعك من بيتك"، وكتب تغريدة من حسابه بتوتير تحت وسم ‏‫#تبرعك_من_بيتك يمكن التبرع بالدم بأمان في مدينة الرياض فقط احجز موعد عن طريق الواتساب على الرقم: 0593291880

ونوه بأن فريقنا الطبي جاهز للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك.