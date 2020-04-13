فيصل ‫التخصصي وبنك الدم المركزي يطلقان حملة "تبرعك من بيتك"

أعلن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن إطلاق حملة: تبرع بدمك وأنت في بيتك وذلك بالتواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال الأرقام:
0558811043
0559396527
كما أعلن بنك الدم المركزي بالمختبر الإقليمي بمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة “تبرعك من بيتك"، وكتب تغريدة من حسابه بتوتير تحت وسم #تبرعك_من_بيتك يمكن التبرع بالدم بأمان في مدينة الرياض فقط احجز موعد عن طريق الواتساب على الرقم: 0593291880
ونوه بأن فريقنا الطبي جاهز للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك.
فيروس كورونا الجديد التبرع بالدمام
الفرق الطبية جاهزة للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك
أعلن بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن إطلاق حملة: تبرع بدمك وأنت في بيتك وذلك بالتواصل عبر تطبيق الواتساب من خلال الأرقام:
0558811043
0559396527
كما أعلن بنك الدم المركزي بالمختبر الإقليمي بمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة “تبرعك من بيتك"، وكتب تغريدة من حسابه بتوتير تحت وسم #تبرعك_من_بيتك يمكن التبرع بالدم بأمان في مدينة الرياض فقط احجز موعد عن طريق الواتساب على الرقم: 0593291880
ونوه بأن فريقنا الطبي جاهز للحضور بكامل احتياطات السلامة إلى منزلك.