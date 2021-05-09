مكة.. إغلاق معمل كنب مخالف ومصادرة أغذية وتسليمها لـ "إكرام"

حملات على الجائلين من "العتيبية الفرعية" وتطبيق لائحة الجزاءات

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية التي أسفرت عن مصادرة 651 كغم من الخضراوات والفواكه؛ تمّ تسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكّد من سلامتها.

من جانب آخر، ضبطت بلدية الشرائع الفرعية معمل تفصيل للكنب والباطرمة مخالفاً للاشتراطات البلدية داخل حي سكني؛ حيث جرى إغلاق الموقع وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكّدت الأمانة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية والمرتبطة، والتأكيد على تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد "940".