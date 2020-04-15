أمريكا .. أطباء يناشدون الإفراج عن "عقاقير الإعدام" لإنقاذ مرضى "كورونا"

بعدما وصلت الحصيلة فيها إلى 22109 وفيات من أصل 557590 إصابة

طالب عددٌ من الأطباء والممارسين الصحيين والصيادلة في الولايات المتحدة، السلطات التي تقرّ عقوبة الإعدام بالإفراج عن مخزوناتها من العقاقير المستخدمة في تنفيذ الإعدامات، مثل المسكنات والمهدئات، لإنقاذ المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وطالب 7 أطباء في التخدير والصيدلة وأكاديميون في خطاب مشترك، باستخدام المهدئات والحقن المميتة في جميع أنحاء البلاد لتعويض النقص في الأدوية، في ظل تفشي «كورونا» بالولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته اليوم صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية وُجه الخطاب إلى مديري إدارات السجون وإدارات الإصلاحيات، التي تستخدم الحقن المميتة في تطبيق أحكام الإعدام في الولايات الأميركية التي تسمح بذلك، وجاء فيه: «مخزونك يمكن أن ينقذ حياة مئات الأشخاص.. ويمكن أن يشمل زميلاً أو شخصاً محبوباً أو حتى أنت».

ووفق "الغارديان"، فإن المستشفيات الأمريكية تواجه نقصاً في المسكنات والمهدئات والأدوية التي تشلّ حركة الجسم، التي يستخدمها الأطباء مع مرضى «كوفيد-19» ذات الأعراض الحادة الذين لا يستطيعون التنفس بأنفسهم. وهذه من أكثر العقاقير المطلوبة من وحدات العناية المركزة في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، ويعرض نقصها حياة مرضى «كوفيد-19» للخطر.

ومن غير المعروف عدد الولايات التي تخزن هذه العقاقير، علماً بأن 19 من أصل 28 ولاية في الولايات المتحدة تقر عقوبة الإعدام، لديها بروتوكولات تنفيذ تتضمن استخدام المهدئات وتلك الحقن المميتة.

وتشمل هذه الأدوية: الميدازولام وبروميد فيكورونيوم وبروميد روكورونيوم والفينتانيل، التي تواجه المستشفيات نقصاً شديداً فيها.

وسجلت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) نقصاً في عقارَي ميدازولام والفينتانيل. ونتيجة لقلة الإمدادات، يضطر الأطباء إلى ترشيد استخدام الأدوية الحاسمة في عملية التهوية الميكانيكية للمرضى الذين هم على وشك الوفاة من «كوفيد-19».

وكشفت ثلاث ولايات أميركية وهي: فلوريدا ونيفادا وتينيسي أنها تخزن كميات كبيرة من المهدئات التي تستخدم في تطبيق عمليات الإعدام.. وتخزن فلوريدا وحدها 20 ألف ملغ من برومايد روكورونيوم الذي يقدر الخبراء الطبيون أنه يمكن استخدامه لإدخال أنبوب التنفس الصناعي لنحو 100 مريض بـ «كوفيد-19».

والولايات المتحدة التي سجّلت أول حالة نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرراً من جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 22109 وفيات من أصل 557590 إصابة، فيما أعلنت السلطات الأميركية شفاء 41831 مريضاً على الأقل.