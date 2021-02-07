تحضراً لمواجهة العين "المؤجلة".. الحمدان يشارك في تدريبات الهلال

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، مشاركة اللاعب عبد الله الحمدان ( القادم من الشباب )، وذلك تحضيراً لمواجهة العين (المؤجلة من الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) الثلاثاء المقبل.

على الصعيد الميداني، سعى المدير الفني للأزرق الروماني رازفان، إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، في إطار تحضيراته لمواجهة العين.