لقطات مدهشة.. "موج البحر" يعانق جبال السودة!

وثّقها "الشهري" عبر التصوير المتقطّع "تايم لابس"

في منظر مدهش، لفَّت كميات السّحب الكثيفة جبال ومرتفعات السودة متشكلة كـ"موج البحر"؛ حيث حضرت كاميرا المصور "سلمان الشهري" لتُجسد ذلك الجمال الرباني البديع.

واستمرّ المصور "الشهري" يراقب ذلك المنظر البديع ووثقه عبر مقطع فيديو "تايم لابس".