وطيران "التحالف" يُحلق..تحرير مديرية التحيتا بالكامل وخسائر فادحة لـ"الحوثي"

بعدما دفع الجيش اليمنى بتعزيزات كبيرة تساندها المقاومة

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي ، مركز مديرية التحيتا في الحديدة الساحلية ، بالكامل وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وكانت قد حقّقت قوات الجيش بإسناد من قوات التحالف انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي الإيرانية، باستعادتها عدداً من المواقع وإلحاقها خسائر فادحة في صفوف الانقلابيين في التحيتا.

ودفع الجيش بتعزيزات كبيرة إلى منطقة التحيتا ،خلال الأيام الماضية، استعداداً لتحريرها بالكامل والذي نجح هذا اليوم ، وسيتم التحرك نحو زبيد.