"الثالثة".. "العقاري" و"بنك الرياض" يوقّعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع

عقب اتفاقيتيْن للصندوق مع الجهات التمويلية بما يُسهم في تسريع وتيرة التملك السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية توقيعه، اليوم، اتفاقية شراكة مع بنك الرياض، في مقر الصندوق بالرياض، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمُستفيدي برنامج "سكني" داخل فروع الصندوق حول المملكة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، ومن جانب "بنك الرياض" الرئيس الأول لمصرفية الأفراد رياض الزهراني؛ وتعد هذه الاتفاقية الثالثة التي يوقّعها الصندوق مع الجهات التمويلية، وذلك استمراراً للتعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان؛ أحد برامج رؤية 2030.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي؛ تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الوثيقة مع الجهات التمويلية المعتمدة بهدف تسهيل إجراءات القرض العقاري المدعُوم دون الحاجة إلى التنقل والبحث بين الجهات التمويلية، تأكيداً للدور الريادي للصندوق لدعم مسيرة التنمية العمرانية، موضحاً أن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للأسر السعودية ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق؛ ما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات "القرض المدعوم".

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان؛ عن اعتزاز البنك بالشراكة الوثيقة والمستمرة بين بنك الرياض وصندوق التنمية العقارية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن والإسهام في زيادة نسبة تملك المواطنين منازلهم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي، بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين سيقدم بنك الرياض ومصرف الراجحي، بنك البلاد، خلال الفترة المقبلة خدماتهم عبر فروع الصندوق على مستوى المملكة.