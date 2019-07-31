"آل عمار" قائداً ميدانياً لـ"غوث الأفلاج"

أصدر قائد فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ بالمنطقة الوسطى ماهر الماضي، قراراً بتكليف فهد بن درمان آل عمار قائداً ميدانياً لغوث الأفلاج.

وأتى ذلك القرار لما يمتلكه آل عمار من كفاءة إدارية ومعرفة تامة بالأماكن الصحراوية بالمحافظة ومشاركاته المتعددة في الأعمال التطوعية والبحث عن الكثير من المفقودين.