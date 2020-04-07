تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

إجمالي عدد الحالات المثبتة يصل إلى 548

سجلت لبنان اليوم سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 548.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن العدد التراكمي للوفيات في لبنان بلغ 19 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أُجريت في المختبرات خلال الـ24 ساعة بلغ 568.