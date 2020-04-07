تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

إجمالي عدد الحالات المثبتة يصل إلى 548

سجلت لبنان اليوم سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 548.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن العدد التراكمي للوفيات في لبنان بلغ 19 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أُجريت في المختبرات خلال الـ24 ساعة بلغ 568.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 01:44 PM

إجمالي عدد الحالات المثبتة يصل إلى 548

تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في لبنان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت لبنان اليوم سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 548.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، أن العدد التراكمي للوفيات في لبنان بلغ 19 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أُجريت في المختبرات خلال الـ24 ساعة بلغ 568.

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