خالط مريضاً بفرنسا.. "كورونا" ينفذ إلى شخص ثانٍ في إسبانيا

لاختبارات أكدت حالته

أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا، اليوم (الأحد)، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد إجراء اختبارات على أربعة تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا.

وأوضح المركز أن شخصًا واحدًا تأكدت إصابته من بين الأربعة بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين، وفقاً لـ"رويترز".

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا أمس الأول بعد أن خالطوا شخصًا في فرنسا جرى تشخيص إصابته بالمرض.

المركز الوطني لعلم الأحياء إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 03:30 PM

لاختبارات أكدت حالته

خالط مريضاً بفرنسا.. "كورونا" ينفذ إلى شخص ثانٍ في إسبانيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا، اليوم (الأحد)، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد إجراء اختبارات على أربعة تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا.

وأوضح المركز أن شخصًا واحدًا تأكدت إصابته من بين الأربعة بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين، وفقاً لـ"رويترز".

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت الملاحظة في مايوركا أمس الأول بعد أن خالطوا شخصًا في فرنسا جرى تشخيص إصابته بالمرض.

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المركز الوطني لعلم الأحياء إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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