"غرفة جدة" تقف على اعتماد مصانع الوجبات الجاهزة وآلية التفتيش عليها

بالتعاون مع "الغذاء والدواء"

وقفت غرفة جدة، ومن خلال تنظيمها لفعاليات ورشة عمل "لائحة واشتراطات الأغذية الجاهزة" اليوم الاثنين، على آلية اعتماد مصانع الوجبات الجاهزة والتفتيش عليها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بحضور مدير إدارة متابعة عمليات التفتيش في الهيئة خالد الدهامي، ورئيس قسم تفتيش مصانع الأغذية والمياه إبراهيم الشيخي، والمستثمرين في قطاع الوجبات الجاهزة.

وتخلل الورشة شرح آلية فسح الوجبات الجاهزة ومتطلبات ذلك، مع بيان التحديات التي تواجه الهيئة في اعتماد هذه المنشآت، والتحديات التي تواجه مفتش الهيئة في عملية مزاولة التفتيش، وطرق الرقابة والتفتيش على مصانع الأطعمة الجاهزة، إلى جانب التعرف على المواصفات واللوائح التي يجب تطبيقها في المنشأة.

وسلطت الورشة الضوء على الرقابة الذاتية حيث أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء نموذجاً للتقييم الذاتي على الموقع الإلكتروني لتمكين المختصين في المنشآت الغذائية من التقييم الذاتي لمنشآتهم بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها.

كما ركزت ورشة عمل "لائحة واشتراطات الأغذية الجاهزة" على آلية ومتطلبات فسح الأغذية الجاهزة المعدة للاستهلاك خلال موسم حج 1440هـ، واشتراطات النقل والتخزين، والتعبئة والتغليف، والإشارة أيضاً لتطبيق لائحة الغرامات المنصوص عليها بنظام الغذاء في حال عدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة.