"الصحة": تسجيل 2866 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3379 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 681711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8965 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1052 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 12:03 PM

"الصحة": تسجيل 2866 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3379 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 681711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8965 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1052 حالة.

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وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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