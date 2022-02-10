"الصحة": تسجيل 2866 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3379 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 10 فبراير 2022، تسجيل 2866 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 722002 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 681711 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8965 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1052 حالة.