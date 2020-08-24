عبر استفتاءين بحائل.. 22.4% يتجاهلون تعليمات كورونا و58.2% لم يلتزموا

خلال المناسبات الاجتماعية

أظهرت نتائج استطلاع أجرته "صحة حائل"، أن 22.4% من أبناء منطقة حائل، يتجاهلون عمدًا الأخذ بالتدابير الوقائية الأساسية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشر نتيجة الاستفتاء، مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري على حسابه على "تويتر".

وكان "الشمري" قد طرح سؤالًا خلال الاستفتاء يقول: "مع الظروف الحالية.. تمت دعوتك لحضور مناسبة اجتماعية، ولحظة وصولك شاهدت الحضور كثيرًا وبدون تباعد وبدون كمامات والسلام بالمصافحة والتقبيل"؛ فيما وضعت أربعة خيارات جاءت مع نسبها كالتالي: "أرتدي كمامة والسلام نظر 33.7%"، "لا أدخل وأعتذر من الداعي 38.8%"، "أتجاهل كورونا وأعمل مثلهم 22.4%"، و"رأي آخر...اذكره فضلًا 5.1%".

ورأى حامد عبدالكريم أنه يجب على صاحب الدعوة، تأمين كمامات ومعقمات ومقياس للحرارة عند البوابة، وفي حالة دخول أحد بدون كمام، تقع العقوبة المنصوص عليها نظامًا على صاحب الدعوة، ومالك القاعة التي أقيمت بها المناسبة؛ إذا كانت المناسبة بقاعة مستأجرة.

وأشار أحد المغردين في رده، إلى أن تصرفه يكمن عند ملاحظته عدم تقيد المدعوين في الاحترازات، في التواصل مع الداعي والاعتذار منه عن عدم الدخول للمناسبة، بعد ملاحظته عدم التقيد بالتعليمات.

ورد حسن المهيهي بالقول: "من الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها شربُ القهوة والشاي في أكواب ورقية في المناسبات".

من جانب آخر، أظهرت نتيجة استفتاء أجراه حساب "إستفتاءات حائلية@Refer_hail" أن 58.2% رأوا أن المجتمع بـحائل، لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد والمنع من انتشار كورونا خلال ٢٠ يومًا مضت من أغسطس ٢٠٢٠؛ فيما سجل 9.2% بأن كامل المجتمع ملتزم، وسجلت نسبة 19.9% بأن "البعض التزم"؛ فيما "البعض لم يلتزم" سجلت 12.8%.