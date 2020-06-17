تقليد "الحارثي" رتبة "عقيد" بشرطة جدة

قلد مدير شرطة محافظة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، محمد بن شافي الحارثي، رتبته الجديدة "عقيد"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وعبّر العقيد "الحارثي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذله المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.