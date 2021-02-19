تنحدر المظاهر الشتوية سريعاً.. "الزعاق": اليوم أول "عقرب الدم"

قال: مع نهاية العقارب الثلاث تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن ‏اليوم ‎الجمعة هو أول موسم العقرب الثانية والتي يسميها أهالينا رحمهم الله بـ"عقرب الدم".

وأكد "الزعاق"، أن فيها تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع ومع نهاية العقارب الثلاث تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر، ومدة الدم 13 يوماً وتخلفها الدسم.