باكستان تسجل 1302 إصابة جديدة و53 وفاة بكورونا و1684 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 551842 حالة، منها 32454 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1684 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 507502 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.



وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11886 حالة وفاة.