بالملايين.. "الصحة" تكشف عدد مستفيدي "تطمن" و"تأكد" بجدة

لمن يشكون أعراض "كورونا" ولغيرهم.. خدمات بحجز وبدون

تواصل "صحة جدة"، من خلال عيادات "تطمن" في مختلف أنحاء المحافظة، تقديم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ حيث بلغ عدد مراجعي العيادات منذ افتتاحها وحتى الآن 1,948,438 مراجعاً، تم من خلالها تقديم الخدمة الصحية وبدون حجز موعد مسبق، وذلك لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل: ارتفاع درجة الحرارة، وضيق التنفس، وألم الصدر، والسعال، واحتقان الحلق، والإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق.

في حين قدّم مركزا "تأكد" في كورنيش جدة وجامعة الملك عبد العزيز خدماتهما لعدد 1,512,466 مستفيداً، وذلك منذ افتتاحهما وحتى الآن، إلى جانب بعض مراكز "تأكد" التي تم توفيرها في عدد من المراكز الصحية بمحافظة جدة، التي خصّصتها الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس "كورونا" المستجد من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.