ورشة للشربا السعودي لمتابعة جهود المملكة في "العشرين" تحت الرئاسة الإندونيسية

استهدفت مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة إزاء المواضيع المطروحة

ترأس الشربا السعودي لمجموعة العشرين مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أمس، ورشة عمل تحت عنوان: "ورشة عمل أجندة المملكة في مجموعة العشرين للعام 2022"، وذلك في إطار متابعة جهود المملكة وتمثيلها في اجتماعات مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية للعام 2022م، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واستهدفت الورشة مواءمة العمل لصياغة مواقف المملكة في المواضيع المطروحة خلال الرئاسة الإندونيسية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين للعام 2022م.

وناقشت ورشة العمل التقدم المحرز لمجموعات عمل المسار المالي ومسار الشربا خلال الرئاسة الإندونيسية، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل والتحضيرات اللازمة للاجتماعات الوزارية واجتماعات الشربا المقبلة، وصولاً إلى قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية شهر أكتوبر للعام 2022م.