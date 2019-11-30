شرطة مكة تطيح بمنزل شعبي تديره عمالة مخالفة لإجراء عمليات إجهاض

اتخذوه وكراً لممارسة الطب المخالف وصرف أدوية مجهولة المصدر

تحقق شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة الكعكية في ضبط منزل شعبي بحي الزهور اتخذه عمالة وكراً لممارسة الطب بالكشف على المرضى وإجراء عمليات الإجهاض وصرف أدوية مجهولة المصدر.

تفصيلاً وبحسب معلومات "سبق" فقد باشرت الجهات الأمنية أحد المنازل الشعبية بحي الزهور بمكة المكرمة وبعد مداهمته اتضح اتخاذ عمالة مخالفة تمارس الطب من خلال تخصيص غرف للطوارئ واستقبال المرضى والتنويم وإجراء عمليات إجهاض وتقديم أدوية مجهولة المصدر بالإضافة إلى وجود عيادة أسنان مخالفة.

وتولى مركز شرطة الكعكية إجراءات التحقيقات في ملف القضية بحكم الاختصاص.