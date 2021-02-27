"كورونا" يصيب وزير الثقافة الفلسطيني

"أبو سيف" نفى التقاط العدوى قبل أيام

أعلن عاطف أبو سيف، وزير الثقافة الفلسطيني، اليوم (السبت)، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطته أحد الأشخاص المصابين،وبعد نفيه الأسبوع الماضي الإصابة بالوباء.



وقال "أبو سيف" على"تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي أحد الأصدقاء المصابين، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريتُ فحصًا اليوم، وتبيَّن إصابتي بفيروس كورونا".



وكان الوزير الفلسطيني قد نفي إصابته بالفيروس قبل أيام عقب عودته من قطاع غزة، مؤكدًا إجراءه تحليلاً، واتضاح سلبية النتيجة.