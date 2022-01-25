مستشفى بيش بجازان يجري أول عمليتين لتطويل العظام بجهاز "اليزاروف"

الفريق قام بجدولة 16 مريضًا من جميع أنحاء المنطقة منذ بداية المشروع

نجح فريق العظام بمستشفى بيش بجازان في إجراء أول عمليتين بجهاز "اليزاروف" لتطويل العظام، وذلك بعد تدشين صحة جازان لمشروع اليزاروف لتطويل العظام.

وتفصيلاً، أوضحت صحة جازان أن هذا المشروع يهدف إلى سد احتياجات المرضى في المنطقة لإجراء هذا النوع من عمليات العظام وتوفير جميع الإمكانات والتخصصات النوعية لهم، مضيفة أن الفريق قام بجدولة ما يقارب 16 مريضًا من جميع أنحاء منطقة جازان منذ بداية المشروع لإجراء هذا النوع من العمليات .

وبيّنت صحة جازان أن "الجهاز يتكون من حلقات معدنية مثقبة وأسلاك جراحية ومفاصل معدنية ويستخدم كجهاز تثبيت خارجي حلقي في علاج الكسور المعقدة وغير الملتئمة وكذلك حالات تطويل العظام القصيرة وإصلاح تشوهات الأطراف والأقدام وتعويض العظام المفقودة بتقنية نقل العظام وتعديل الطرف أو التئام الكسور أو التطويل".

وأشارت إلى أن "الجهاز مفيد جدًا في حالات العظام القصيرة الناتجة عن قصر خلقي أو مكتسب إذ يتم بناؤه على الطرف ثم يعمل قص للعظم وبعد أسبوع يتم التطويل خلال القص بمقدار واحد مليمتر يوميًا" ويتميز بأن المريض يستطيع المشي عليها خلال فترة العلاج".