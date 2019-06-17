حقل.. مستشفى حكومي ‏‫ينقذ حياة طفل غريق

وصل إلى الطوارئ بحالة إغماء ونبض القلب 38

نجح -بفضل من الله- طاقم طبي بمستشفى حقل العام في إنقاذ حياة طفل غريق يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، وصل إلى قسم الطوارئ بحالة إغماء؛ نتيجة تغيبه عن الوعي ونبض القلب (38) ونقص بالأوكسجين بنسبة (63%) ومفرزات شديدة.. وعلى الفور تم عمل إنعاش قلب رئوي مع عملية شفط، وإعطاؤه أكسجينًا ومدرًّا للبول (خافضًا للضغط)، وكذلك مضادًّا حيويًّا وريديًّا، وقد تم سحب محتوى المعدة بأنبوب معدي، بعدها تم تدفئة الطفل، وخلال دقيقتين تحسّن النبض إلى (120)، والأكسجين إلى نسبة (92%) .

وقد تم وضع الطفل بقسم العناية المركزة لمدة يوم تحت الملاحظة الطبية اللازمة، بعدها غادر الطفل المستشفى بحالة صحية جيدة ولله الحمد.