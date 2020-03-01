"فودة" و"الزيد" يتفقان: هدف الاتحاد الأول في مرمى الشباب صحيح

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة للبرنامج التلفزيوني "الدوري مع وليد" صحة هدف الاتحاد الأول في مرمى الشباب، حيث طالب الشبابيون بعدم صحة الهدف، كون اللاعب البرازيلي "روماريو داسيلفا" يقف في موقف تسلل (على حد قولهم) لكن حكم اللقاء أكد صحة الهدف ولا غبار عليه، والذي أحرزه "بوني" عند الدقيقة 16.

كما شارك المستشار التحكيمي بالقنوات السعودية الرياضية عبدالرحمن الزيد ، زميله "الفودة" الرأي بصحة الهدف الاتحادي .

وكان الاتحاد قد أسقط الشباب بخماسية مقابل هدف مساء أمس في ختام الجولة الـ20 (جولة شباب العشرين) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.