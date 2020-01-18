التحقيق في وفاة طفلة سقطت من الدور الخامس من فندق بـ"عتيبية مكة"

بانتظار نتائج الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشرطة جرول، في وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات سقطت من نافذة بالدور الخامس من إحدى الفنادق مساء اليوم بشارع الجزائر بحي العتيبية بمكة المكرمة.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت حادثة سقوط الطفلة مساء اليوم، والتي سقطت من نافذة أحد الفنادق بالدور الخامس؛ ما أدّى لوفاتها على الفور.

وتولت شرطة "جرول" التحقيق في الحادثة، ولا تزال تواصل تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة، فيما نقل الهلال الأحمر جثمان الطفلة إلى ثلاجة الموتى، وبانتظار نتائج الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.