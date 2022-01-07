"وادي لجب" يحتضن مسار "الهايكنج" في شتاء جازان

الحدث يستهدف تحقيق مشاركة واسعة للرياضيين

يحتضن "وادي لجب" فعاليات "الهايكنج"، غدًا السبت، ضمن روزنامة مهرجان شتاء جازان 22، حيث يستهدف المهرجان استثمار الإمكانات الطبيعية والشهرة السياحية لوادي لجب كإحدى الوجهات المميزة للمهرجان.

ويسعى "الهايكنج" لتحقيق مشاركة واسعة من الرياضيين وهواة المسارات النوعية عبر المنحدرات الجبلية لوادي لجب السياحي لمسافة 5 كيلومترات، حيث العديد من المواقع الأثرية والإطلالات البديعة عبر جبال الوادي، الذي يعد من أهم المواقع السياحية بمنطقة جازان وأبرزها ومزارًا يؤمه الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام.

ووادي "لجب" عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل "القهر زهوان" التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان.

ويرجع تاريخ الوادي لعصر حدوث الانكسار الأفريقي حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة، شكلت مهبطًا لهطول الأمطار .

ويعتبر وادي لجب وجهة سياحية ممتعة خاصة لعشاق الهايكنج والتسلق والسباحة في الوادي الذي يمتاز بأشجاره المعلقة التي تتدلى جذورها بين الصخور لتكون صورة طبيعية رائعة، فضلًا عن الأشجار المعمرة التي يشتهر بها الوادي .

ويتضمن "الهايكنج" مسارين آخرين في كل من جزيرة فرسان ومحافظة بيش في 16 و 22 من يناير .