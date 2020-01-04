بشرى سارة لمرضى ألزهايمر.. لقاح تحت التطوير ضد الخرف

"باهمام": فريق علمي يستعد لبدء اختبار اللقاح على البشر

زفّ ‏أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم وكلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى دلة د. أحمد بن سالم باهمام، البشرى السارة لمرضى ألزهايمر، وهو لقاح تحت التطوير ضد الخرف، وقال: "بعدما أجرى العلماء مؤخراً اختبارات ناجحة على الحيوانات، يستعد الفريق العلمي لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر".

جاء ذلك في تغريدة للدكتور "باهمام" في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

"بشرى سارة لمرضى ألزهايمر.. لقاح تحت التطوير ضد الخرف، بعدما أجرى العلماء مؤخراً اختبارات ناجحة على الحيوانات، يستعد الفريق العلمي لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر".

ألزهايمر مرضى ألزهايمر الخرف

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04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 07:17 PM

"باهمام": فريق علمي يستعد لبدء اختبار اللقاح على البشر

بشرى سارة لمرضى ألزهايمر.. لقاح تحت التطوير ضد الخرف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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زفّ ‏أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم وكلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومستشفى دلة د. أحمد بن سالم باهمام، البشرى السارة لمرضى ألزهايمر، وهو لقاح تحت التطوير ضد الخرف، وقال: "بعدما أجرى العلماء مؤخراً اختبارات ناجحة على الحيوانات، يستعد الفريق العلمي لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر".

جاء ذلك في تغريدة للدكتور "باهمام" في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:

"بشرى سارة لمرضى ألزهايمر.. لقاح تحت التطوير ضد الخرف، بعدما أجرى العلماء مؤخراً اختبارات ناجحة على الحيوانات، يستعد الفريق العلمي لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر".

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